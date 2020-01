Mamma di 30 anni morta in casa per un embolo: i suoi bambini hanno provato a svegliarla, ma è stato inutile

Lunedì 20 Gennaio 2020, 16:18

Hannoa ma la donna non si è mai alzata. Danielle Talbot, 30enne di Bloxwich, a Walsall, nel Regno Unito, èsua dopo avere ad accorgersi di quanto era accaduto sono stati i suoi bambini Oliver e Jack Talbot che hanno provato a svegliarla invano.I genitori della donna sono arrivati in casa dopo che Danielle ha scritto loro un messaggio dicendo che non si sentiva bene e chiedendogli di passare a casa per controllare i ragazzi. Quando, dopo 20 minuti, i nonni sono arrivati a casa i bambini gli hanno detto che la mamma non si svegliava. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi ma per Danielle non c'è stato niente da fare. Ora i medici sottoporranno la donna ad un'autopsia per capire cosa possa essere successo, ma il sospetto è che abbia avuto un embolia cerebrale.La donna avrebbe lamentato mal di testa da qualche giorno, ma non si sa ancora se il suo malessere sia legato alla morte. La famiglia è sconvolta per l'accaduto, Danielle era una donna molto amata e legata ai suoi bambini. All'età di 20 anni le era stato detto che non avrebbe potuto avere figli, così quando ha scoperto di essere incinta prima nel 2015 e poi nel 2018 per lei è stata la gioia più grande.