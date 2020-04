Mamma di 25 anni portata in ospedale con i sintomi del covid e muore dopo 24 ore, ma era femminicidio

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Aprile 2020, 11:45

Era stata, ma in realtà. Soledad Carioli Lespade, 25 anni, madre di due bimbe ricoverata in ospedale con sintomi di COVID-19 è morta poco dopo, ma il giudice ha disposto per l'arresto del fidanzato Flavio Emiliano Pérez, 35 anni conI fatti si sono svolti a Chivilcoy, nella provincia di Buenos Aires, in Argentina, dove Soledad era stata portata in ospedale perché presentava i sintomi del coronavirus. In effetti la donna aveva dei sintomi sospetti, ma era stata anche brutlmente aggredita dal compagno e proprio le lesioni riportate sono state l'effettiva causa del decesso. Dopo i primi esami la 25enne ha mostrato un trauma cranico, costole e mascella fratturate. Purtroppo non è riuscita a sopravvivere ma visto il sospetto di covid è stata cremata prima di un'autopsia.Dopo 4 giorni però il test al coronavirus era negativo, così i medici hanno sentenziato che la causa della morte era legata alle percosse. A far scattate l'arresto, in assenza di una denuncia della vittima, è stata quella sporta dal direttore dell'ospedale, José Luis Neme dopo la morte della ragazza, alla polizia di Chivilcoy, così è scattato l'arresto per il 35enne. L'uomo si è giustificato dicendo che le lesioni erano dovute a una brutta caduta, ma ora sono in corso delle indagini.