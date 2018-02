"Buonanotte, mi sto spegnendo", mamma 22enne trovata morta in casa dopo il post su Fb

Venerdì 2 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un ultimo saluto agli amici, poi la tragedia. Mollie Horton, unadi 22 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione indalla polizia dopo che gli agenti hanno ricevuto una segnalazione dai suoi amici.La giovane aveva scritto "Buonanotte mondo, mi sto spegnendo", pubblicando una sua foto su Facebook con un aureola in testa. Poi di lei si era persa traccia, così gli amici e i familiari hanno allertato la polizia, come riporta il Mirror . Quando gli agenti sono entrati in casa hanno trovato il corpo della giovane ormai privo di vita, ma sembra, dalle prime indicazioni delle autorità, che non stiano trattando la morte della 22enne come "sospetta".Senza parole gli amici di Mollie che, proprio sui social, con un messaggio hanno voluto salutarla un'ultima volta. Ora si cerca di capire le cause che possono aver portato a questo dramma.