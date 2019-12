Morta Mama Cax, la modella che a 14 anni perse una gamba per un tumore: l'ultimo messaggio su Instagram

Domenica 22 Dicembre 2019, 12:33

Cacsmy Brutus, conosciuta da tutti come, la. A soli 14 annial polmone. I medici le diedero un anno di vita, ma lei non si arrese e portò avanti il suo sogno. Riuscì a conquistare le passerelle della moda mondiale sfilando con una protesi e divenne un riferimento per molte donne come fashion blogger. A dare la notizia della morte è stata la famiglia sul suo profilo Instagram che ha definito la giovane unaEra all'apice della sua carriera come da lei stessa ammesso nel suo ultimo, struggente post pubblicato sui suoi canali social. «Tutto il 2019 è stato per me uno degli anni migliori, non posso negarlo! Ma il 2019 ha anche provato a portarmi via», scrisse Mama Cax lo scorso 13 dicembre, tre giorni prima di morire. «Mi stavo preparando per un paio di settimane meravigliose - raccontò - sono andata alla celebrazione di un anniversario in Serbia, sono volata a New York per un lavoro veloce, poi ho avuto una rapida ripresa a Londra prima di andare a Los Angeles per celebrare una fruttuosa collaborazione annuale con la mia famiglia #sephorasquad».Prima di ripartire per gli Stati Uniti il. «Mentre eroe sono stata portata al pronto soccorso, l'hanno liquidato come un'infiammazione e mi hanno rimandato al mio hotel con alcuni antidolorifici».«La mattina dopo peggiorò - spiegò nel post - mentre ero malapena cosciente, chiesi all'hotel di chiamarmi un'ambulanza. Hanno scoperto che avevo diversi coaguli di sangue nella gamba, nella coscia, nell'addome e vicino a un filtro IVC accanto ai miei polmoni (un dispositivo medico che impedisce ai coaguli di entrare nei polmoni). Fino a questa visita di emergenza non avevo idea di avere tale filtro (che supponevo fosse stato collocato lì durante i miei giorni di chemio 14 anni fa) tuttavia questo filtro mi ha salvato la vita. Molte domande senza risposta che dovrò capire una volta tornata negli Stati Uniti ma sono finalmente uscita dall'ospedale, con meno dolore, riposando e prendendo fluidificanti del sangue. Purtroppo volare mi mette a rischio di embolia polmonare, quindi sono bloccata fino a dopo Natale. Spero che vi stiate preparando per una meravigliosa stagione di vacanze».Dopo queste parole il crollo. Il 18 dicembre Mama Cax è morta anche se la famiglia ha atteso due giorni prima di darne notizia. «- le parole scritte sul suo profilo Instagram dalla famiglia - Come sopravvissuta al cancro, si era abituata ad affrontare le diverse sfide della vita a testa alta e con successo e con la stessa grinta ha combattuto anche i suoi ultimi giorni sulla terra».