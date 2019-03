Minorenne maltrattata, costretti a piantare 100 alberi

Piantare cento alberi e pagare una salata multa: è la condanna inflitta dall'Alta Corte di Delhi a una coppia che per tre mesi aveva maltrattato una minorenne, tenendola segregata nell'abitazione, dove la faceva lavorare come collaboratrice domestica, senza darle alcun compenso, e rimproverandola duramente, ogni volta che faceva qualcosa di sbagliato.



La storia della ragazza, raccontata oggi dal quotidiano The Hindu, non ha purtroppo nulla di nuovo: originaria di un villaggio remoto, semianalfabeta, era stata presentata alla coppia da un agente, anche lui condannato a una multa, che sosteneva di avere avuto il permesso di farla lavorare dal padre. La ragazza è stata liberata solo dopo che alcuni vicini di casa hanno segnalato la sua presenza al comitato di polizia minorile del quartiere. I due condannati, che si erano dichiarati disponibili ad accettare lavori socialmente utili per dimostrare il loro pentimento, dovranno trasformarsi in giardinieri piantando loro stessi i cento alberi, entro il 25 marzo. La Corte li ha affidati al Dipartimento del verde pubblico di Delhi e ha chiesto che il loro lavoro sia documentato con foto, oltre ad avere descritto nei dettagli le varietà, l'età e le dimensioni delle piante. © RIPRODUZIONE RISERVATA