Auto danneggiate e alberi crollati per la forte grandinata: la strada diventa un fiume di chicchi di ghiaccio

Il maltempo divide in due il mondo. Non solo in Italia, ma anche in Spagna temporali e raffiche di vento hanno creato diversi disagi. Una forte grandinata ha colpito la regione di Penedès, in Catalogna, e ha trovato impreparati cittadini e turisti che non si aspettavano un temporale del genere nel mese di giugno.

Cosa è successo

La grandinata ha provocato diversi danni alle auto e alle linee telefoniche, tanto che molte persone non hanno avuto campo sui loro cellulari per diverse ore. La fitta grandinata e i fulmini, inoltre, hanno colpito gli alberi che sono crollati in mezzo alle strade, provocando molti disagi.

Fonte: LaPresse

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Giugno 2024, 09:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA