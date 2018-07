Maltempo, Giappone in ginocchio: 100 morti e decine di dispersi. Si fermano le fabbriche di automobili

Il maltempo mette in ginocchio il Giappone : inondazioni e frane causate dalle piogge torrenziali, che in questi giorni hanno colpito la parte occidentale del Paese, hanno provocato decine di morti., secondo un bilancio provvisorio: ma le operazioni di ricerca dei dispersi proseguono, con decine di persone che mancano all'appello da giovedì quando è iniziata l'eccezionale ondata di maltempo.A Kurashiki, una delle città più colpite, sette persone sono state trovate morte questa mattina:in edifici e abitazioni. Intanto il premier, per coordinare meglio le operazioni di soccorso, ha annunciato la cancellazione del viaggio già pianificato in Europa e Medio Oriente: il segretario generale del Partito Liberal democratico, Toshihiro Nikai, ha incontrato Abe in mattinata e riferito alla stampa che il premier non ha avuto altra scelta che annullare il tour. Abe dovrebbe visitare le regioni del Kansai e del Kyushu, tra le più colpite.