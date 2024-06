Maltempo, l'aeroporto di Maiorca allagato: voli sospesi, un operatore si tuffa nell'acqua piovana

C'è chi si tuffa in mare e chi fa il bagno nella pioggia. Il maltempo sta dividendo il mondo in due parti. In alcuni Paesi, il caldo di giugno inizia a farsi sentire e attira diversi turisti, pronti a tuffarsi in mare per fare il primo bagno della stagione. Mentre in altre nazioni, piogge incessanti e forti venti stanno provocando diversi disagi. È quello che sta accadendo in Spagna, dove le persone invece di prendere il sole hanno aperto (di nuovo) gli ombrelli per coprirsi dalla pioggia.

L'aereoporto di Maiorca allagato

La pioggia ha creato diverse complicazioni a Maiorca, tanto da limitare i voli dell'aereoporto Son Sant Joan.

In un video pubblicato sui social, un operatore si è tuffato nella pioggia, per far vedere l'altezza dell'acqua, che ha superato e coperto le ruote degli aerei. I voli sono stati sospesi per almeno due ore e alcuni aerei, che non potevano atterrare sulla pista, sono stati dirottati in altri aereoporti.

