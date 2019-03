Malori a bordo per tutti i passeggeri, aereo in quarantena dopo l'atterraggio all'aeroporto

Julen, i soccorritori accusati: «L'hanno ucciso». L'autopsia smentisce: «Non ci sono tracce di sangue»​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un interoè stato posto in, dopo che tutti i suoi occupanti avevano accusatodi diverso genere, al momento dell'atterraggio in. È accaduto all'alba di questa mattina, intorno alle 5.20, nello scalo londinese di Come riporta anche l'Independent , il voloVS610 della, proveniente dalle, è stato subito isolato al momento dell'atterraggio, dopo che all'aeroporto era stato comunicato dei malori accusati a bordo sia dai passeggeri che dai membri dell'equipaggio. Durante il volo, infatti, varie persone hanno accusato. Per paura di eventuali contagi, medici e infermieri hanno soccorso i passeggeri direttamente a bordo dell'aereo.Ingenti le misure di sicurezza predisposte per l'operazione, con la polizia aeroportuale e il personale medico muniti di mascherine protettive. Almeno una trentina le persone costrette a ricorrere alle cure a bordo, di cuii, che hanno richiesto il ricovero immediato in. La notizia è stata confermata anche dalla compagnia aerea. Resta da capire cosa abbia provocato il malore collettivo a bordo dell'aereo: al momento, non ci sono notizie ufficiali da parte delle autorità sanitarie britanniche.