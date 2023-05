Malore sotto gli occhi della moglie mentre è in acqua, Marco Nastasi muore a 38 anni: lascia un figlio di 10 anni

di Redazione web

Un malore sotto gli occhi della moglie mentre era in acqua: è morto così Marco Nastasi, di 39 anni, dopo essersi tuffato in mare a Rio de Janeiro, in Brasile. Il 39enne italiano, in Brasile per alcuni appuntamenti di lavoro, è annegato a causa di un malore davanti alla spiaggia di Barra da Tijuca, vicino all'Hotel Grand Hyatt, nella zona ovest di Rio.

I soccorsi

L'uomo è stato trasportato in ospedale in elicottero, ma al suo arrivo al nosocomio Louren‡o Jorge era già morto.

La segreteria municipale della Sanità, riferisce la stessa fonte, ha identificato la vittima come Marco Nastasi, di 39 anni, nato in Italia, vissuto in Colombia.

Nastasi era originario di Mezzolombardo, in provincia di Trento. Si trovava in Brasile per lavoro, riporta il quotidiano Il Dolomiti: l'uomo dopo il malore, e dopo essere stato travolto dalle onde, è stato ricoverato in ospedale.

Lascia la moglie e un figlio di 10 anni.

