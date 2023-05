Malore improvviso, calciatore muore a 36 anni. Il cordoglio social degli amici

di Redazione web

Un malore improvviso non ha lasciato scampo a Pablo Juan Beascoechea Portas, detto Vasco, ex calciatore di 36 anni di club di Terza divisione come Cruceiro do Hío o Domaio, in Galizia, anche se aveva giocato per gran parte della sua carriera in Primera Galicia e che, recentemente, aveva intrapreso la carriera di triatleta vestendo i colori del Poio Triathlon Club.

Malore improvviso, postino muore nella notte a 49 anni. Cleto Bucci era soprannominato Gassmann, per la somiglianza con Alessandro

Scende dall'auto e aiuta le papere ad attraversare: una macchina lo investe e lo uccide. Testimoni sotto choc

Día moi triste hoxe 😥 😢 Pubblicato da Juan de Laxoso su Lunedì 22 maggio 2023

🔴 Consternación por la muerte repentina del exfutbolista y triatleta Pablo Juan Beascoechea Portas, «Vasco», natural de Cangas, a los 36 años



🔸Había jugado en clubes como Cruceiro do Hío o Domaio y actualmente pertenecía al Club Triatlón Poio



https://t.co/GSDakdYHkO — La Voz de Galicia (@lavozdegalicia) May 23, 2023

Calciatore 36enne morto, il cordoglio degli amici

«Vorrei che non avessimo mai dovuto scrivere questo post, ma ci sono momenti in cui la vita ci ricorda quanto può essere difficile, e oggi è uno di quei giorni», scrive Saúdesport Cangas, dove l'ex calciatore ha operato per anni, riporta la Voce di Galizia. «Ci ​​lasci un vuoto molto grande , Pablo, e non sai quanto ci mancherai. Sempre con il sorriso, sempre pronto ad aiutare, a dare una mano in qualunque cosa serva e a dare ogni giorno il meglio di sé per tutti voi», indicano, rivolgendosi ai frequentatori di questo centro. «Non te ne andrai mai del tutto perché il tuo ricordo sarà sempre con noi. Arrivederci, Pablo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Maggio 2023, 11:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA