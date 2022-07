Muore a 17 anni per una rara malattia del sangue: le avevano diagnosticato una tonsillite

Muore a 17 anni per una rara malattia al sangue. Leah Rogers è morta a 17 anni dopo essere tornata da una vacanza dalla Spagna. La ragazza, del Galles, aveva fatto il suo primo viaggio sola senza i genitori, ma al suo ritorno ha iniziato a stare male. I medici che l'hanno visitata le hanno diagnosticato la tonsillite e somministrato degli antibiotici.

Le condizioni di Leah però peggioravano e la ragazza si è rivolta a diversi ospedali, fino a quando non è stata ricoverata in terapia intensiva. Dopo diversi esami le è stata diagnosticata una rara malattia del sangue chiamata linfoistiocitosi emofagocitica, per la quale purtroppo non c'era più nulla da fare.

Descritta da tutti come una ragazza generosa e altruista, la famiglia ha voluto raccontare la sua storia per sensibilizzare tutti nei confronti delle malattie del sangue, spesso insidiose e difficili da diagnosticare: «È successo tutto così all'improvviso e le nostre vite non saranno più le stesse. Ha lasciato un enorme vuoto nei nostri cuori, non potrà mai essere sostituito», ha poi concluso il padre della 17enne.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Luglio 2022, 16:19

