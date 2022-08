Ucraina, Malinovskyi: «Piangete per le vostre bollette? Ricordate cosa pagano a Kiev». E posta la foto di un 16enne ucciso dai russi

«Le bollette? Pensate a chi paga per la pace di tutti voi». Ruslan Malinovskyi, 29enne giocatore ucraino dell'Atalanta, ha riproposto sui propri profili social la foto dell'Associated Press di un ragazzo di 16 anni ucciso il 4 marzo scorso da un colpo di artiglieria russa e pianto dal padre mentre è steso su un lettino, avvolto da un lenzuolo insanguinato.

«La prossima volta che piangerete per i prezzi del gas e dell'elettricità, ricordatevi del prezzo che ogni ucraino paga per la vostra pace - si legge nel post, in lingua inglese -. Iliya è stato ucciso a Mariupol quando giocava a calcio. Per niente. Solo perché la Russia è uno stato terrorista (scritto con l'hashtag #russiaisaterroriststate, ndr)».

Malinovskyi, insieme alla moglie Roksana, è un noto attivista impegnato, anche attraverso aste di maglie da calcio, nella raccolta di fondi e di generi di prima necessità per i connazionali.

