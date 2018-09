Buddy come Kaos, avvelenato il cane dei soccorritori. Gli alpini: «Chi ti ha ucciso avrà bisogno di te»

Una storia bellissima e a lieto fine, che conferma ancora una volta come ilsia il miglior amico dell'uomo. Un, malato di, è stato rintracciato diverse ore dopo esserein un bosco, dove si trovava in compagnia di un caneche aveva deciso di tenergli compagnia e di badare a lui per tutta la notte.È accaduto, come riporta 20minutos.es , nei pressi di Burriana (Castellón), nella comunità autonoma valenciana, in. L'anziano era scomparso nel nulla nel tardo pomeriggio di giovedì scorso e i suoi familiari, allarmati nel non vederlo rincasare, avevano subito denunciato la scomparsa alla polizia. Le ricerche, rese ancora più difficili dal calare del buio, si sono concluse con successo all'alba, quando l'uomo è stato, a terra e abbracciato alrandagio. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, l'anziano, in stato confusionale e con un principio di ipotermia, era stato fatto salire su un'ambulanza, ma il suo nuovo amico a quattro zampe, non volendo sapere di abbandonarlo, era saltato subito all'interno del mezzo di soccorso.La polizia, a questo punto, si era accertata del fatto che il cane non avesse un padrone e aveva avviato le procedure per l'tramite un'associazione animalista, ma non ce n'era alcun bisogno: lasalvato, dopo aver saputo del gesto eroico del cane randagio, aveva immediatamente deciso e chiesto di adottarlo.