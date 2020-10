Ricoverata con il cancro nell'ospedale blindato per il Covid, le amiche noleggiano una gru per salutarla dalla finestra VIDEO

Un'amicizia che supera tutti gli ostacoli e varca i confini. Dodici donne disposte a tutto quelle che sono arrivate a noleggiare una gru per poter rivedere - dopo mesi - una loro amica ammalata di cancro e ricoverata in ospedale. Visite vietate per via delle restrizioni anti-Covid, ma questo non ha fermato il gruppo de La Plata, in Argentina, che ha studiato nei dettagli un piano a prova di virus.

Gabriela, una donna di 52 anni, è ricoverata da mesi in una camera del Fleming Hospital di La Plata. Sola, senza l'opportunità di ricevere conforto dalle persone care. E così le 12 amiche fantasiose hanno noleggiato una gru che le ha portate fino alla finestra di Gabriela. Qui hanno tirato fuori cartelli e palloncini colorati.

Leggi anche > Bimbo appena nato toglie la mascherina al medico: lo scatto social della "speranza"

«L’idea è nata dalla necessità di farle visita, l’isolamento si stava allungando. Condividiamo e passiamo molto tempo insieme, apparteniamo a un gruppo di corsa e ci manca molto», ha spiegato una delle amiche ai media locali – «L’idea era di fare qualcosa di bello, che potesse trascendere e fare la differenza».

Un grupo de amigas de La Plata (Argentina) alquiló una grúa para ver, aunque sea de lejos, a Gabriela, su amiga desde hace 12 años, que lucha contra el cáncer en el Fleming.

No hay barreras ni confinamiento que pueda con una verdadera amistad. pic.twitter.com/9D28QZF9Mg — Ibon Pérez (@ibonpereztv) October 11, 2020

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Ottobre 2020, 11:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA