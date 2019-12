Malala Yousafzai rivela di aver combattutto contro problemi mentali: «Chiedete sempre aiuto»

Martedì 17 Dicembre 2019, 21:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parlando con Teen Vogue, l'attivista pakistana premio Nobel ha spiegato che in passato ha lottato con la sua salute mentale, senza specificare quale problema avesse avuto. Yousafzai ha scelto di condividere la sua storia, esortando le persone a chiedere consigli o cure. «- ha detto il 22enne -.». Lo riportaYousafzai, che ha vinto il premio Nobel per la pace all'età di 17 anni per la sua campagna sull'educazione, ha continuato dicendo quante cose «deprimenti» stanno accadendo nel mondo in questo momento, anche se non ha approfondito alcun problema in particolare. «», ha detto. «».I commenti di Yousafazai arrivano dopo che ha parlato dei benefici del sostegno alle donne che potrebbero non avere accesso all'istruzione durante un evento di beneficenza a Edimburgo. «», ha detto all'evento, che è stato tenuto dall'assenza sociale di persone senza fissa dimora. «».