Ha mal di pancia durante il volo, va in bagno e partorisce un bambino: «Non sapevo di essere incinta»

Ha mal di pancia durante il volo e va in bagno, ma scopre in quello stesso momento di essere incinta e in travaglio. Un bambino è nato a bordo di un aereo della compagnia KLM partito da Guyaquil, in Ecuador, e diretto in Europa, ad Amsterdam. La donna era partita senza nemmeno sapere di essere incinta quando si è sentita poco bene durante il volo.

Nascita record

La mamma sarebbe dovuta andare in Spagna, ma il suo volo prevedeva uno scalo ad Amsterdam. Nelle undici ore di volo però la sua vita è completamente cambiata. Il portavoce dell'ospedale olandese dove la donna è stata poi accolta con il suo bambino, ha spiegato che la paziente ha avuto forti dolori allo stomaco, così ha deciso di andare in bagno. Convinta di avere un malore, con grande sorpresa, dopo due contrazioni, si è trovata tra le braccia un neonato.

La signora non aveva idea di essere incinta ed è stata subito aiutata dagli assistenti di volo e dagli altri passeggeri, in modo particolare sullo stesso aereo viaggiavano due medici e un'infermiera austriaci che sono intervenuti e hanno assistito la neo mamma. Ad Amsterdam la donna è stata portata in ospedale ma sia lei che il bambino erano in buone condizioni di salute. Ora sono in attesa di terminare l'iter burocratico e raggiungere finalmente Madrid.

