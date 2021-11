Maiali in fuga fanno irruzione in un golf club e seminano il panico: due feriti

Due maiali in fuga hanno fatto irruzione in un campo da golf e hanno costretto il club a chiudere. Una coppia di maiali vaganti ha ferito due uomini e ha forzato la chiusura di una mazza da golf quando hanno preso d'assalto il campo. Le due bestie, che si pensa siano maiali vietnamiti, hanno ferito un socio mentre giocava Lightcliffe Golf Club, vicino ad Halifax, domenica, e il direttore dei green quando sono tornati martedì.

I maiali hanno interrotto il gioco spingendo carrelli e sacche da golf fino a quando non sono stati fermati e portati via dalla polizia dopo che si erano trasferiti in una strada vicina e avevano interrotto il traffico. I capi del camp nel West Yorkshire hanno detto che i maiali sono spuntati dal bosco in fondo al campo e hanno attaccato un socio del club ferendolo e costringendolo ad andare in ospedale per le medicazioni.

