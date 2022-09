Mahsa Amini, modella persiana si taglia i capelli in segno di solidarietà

“Per chi non mi conosce sono Taraneh Ahmadi, sono iraniana e vivo in Italia da tre anni. Potevo essere io la ragazza uccisa. Mi hanno arrestata quando avevo 16 anni in Iran a causa del mio hijab. Sono 44 anni che la mia gente protesta per la libertà. Ma ora basta”. Le parole della modella persiana Taraneh Ahmadi su Instagram, mentre piangendo si taglia i capelli in segno di solidarietà per Mahsa Amini, donna picchiata a morte dalla polizia perchè portava male il velo.

/ Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Settembre 2022, 22:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA