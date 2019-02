Maestra sbatte la testa della bimba di 3 anni contro l'armadietto: «Non la smetteva di parlare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parlava troppo in, così le ha. Il video choc che viene dal Brighter Day Care, un asilo nella contea di St Louis, mostra le terribiliLa donna non sarebbe stata in grado di gestire la piccola che in classe avrebbe parlato troppo.Nel video si vede la bambina seduta al suo banco, poi la maestra le si avvicina, la prende per un braccio e la porta dall'altra parte della stanza. A quel punto la prende in braccio e le fa sbattere con violenza la testa contro l'armadietto causandole una frattura. La bimba è stata portata in ospedale dove i medici le hanno messo 7 punti di sutura in fronte a causa delle gravi lesioni riportate nell'impatto.L'insegnante ha provato ad occultare i fatti, chiamando i genitori e dicendo loro che la bambina si era fatta male cadendo. La piccola però ha raccontato quello che era accaduto realmente e le immagini della telecamere di sicurezza le hanno dato ragione. Secondo quanto riporta la stampa locale, ora verranno presi provvedimenti nei confronti dell'insegnante che però non è stata sospesa dall'insegnamento.