La leader d'opposizione ripresa a colazione in un locale, Maduro vede il video e manda la polizia a chiuderlo: «Non era in regola»

Nicolás Maduro, in pieno clima di campagna elettorale in vista delle elezioni del 28 luglio in Venezuela, per le quali corre per un terzo mandato della durata di 6 anni, ha fatto chiudere in piena ebbrezza di potere un piccolo ristorante dopo che le proprietarie si erano fatte filmare con la leader dell'opposizione María Corina Machado.

Alle prossime elezioni Machado sostiene il principale candidato anti-Maduro Edmundo González Urrutia, e nell'ambito di una tappa elettorale nello Stato di Apure, nel quale è stata accolta da un fitta folla di sostenitori, si è fermata a fare colazione in un locale nel paesino di Corozo Pando, dove è stata ripresa dalle due proprietarie.

La drastica reazione

Il video deve essere giunto agli occhi e alle orecchie del presidente Maduro, perché pochissimi minuti dopo l'uscita della rivale dal ristorante sono intervenuti gli agenti del Servizio nazionale integrato dell'amministrazione doganale e fiscale (Seniat) per chiuderlo, sostenendo che non avesse tutti i documenti in regola.

