Una donna di nomee i suoi quattro figli sono stati massacrati qualche giorno fa da un gruppo di sei uomini, che sono finiti in manette, che l'avrebbero uccisa perchée che avesse lanciato un maleficio nei loro confronti. La terribile storia arriva da un villaggio di campagna nello stato dell'Odisha, in India orientale.Gli accusati, dopo avere massacrato la donna e i figlioletti, quattro bambini, a colpi di vanga, avevano gettato i corpi in un pozzo non lontano dalla sua casa. Secondo quanto raccontato ai giornalisti dal Commissario di Polizia del distretto, gli arresti sono arrivati dopo che il marito della vittima ha denunciato l'assassinio, facendo aprire le indagini.Cinque degli accusati appartengono alla stessa famiglia,, al quale i cinque si sono rivolti per annullare l'effetto della magia nera che la donna avrebbe lanciato nei loro confronti, facendo ammalare e poi morire una loro sorella. In India la credenza di stregoneria è ancora abbastanza diffusa nelle aree rurali: secondo il più recente studio del National Crime Report, del 2016, sono state 134 le persone uccise per il sospetto di esercitare la stregoneria.