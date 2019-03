Madre di tre figli muore a 33 anni: «Sasso lanciato dal cavalcavia ha sfondato il parabrezza»

«all’improvviso qualcosa ha colpito il parabrezza: come un’esplosione, ma non ho subito capito cosa fosse. Poi ho visto Keila sdraiata sul sedile priva di sensi, ho provato a scuoterla per svegliarla ma non dava segni di vita».





Una giovanein un tragico incidente avvenuto negli Stati Uniti:aveva 33 anni e l’auto su cui viaggiava è stata travolta da un grosso sasso lanciato da un cavalcavia, mentre si trovava in auto con il suo compagno Christopher e i loro tre figli, il più giovane dei quali di soli 6 anni.L’auto viaggiava verso nord sulla Interstate 35, all’altezza di Temple, quando qualcuno ha lanciato il sasso, secondo quanto riferito dalla polizia: la pietra ha, colpendo la donna che era seduta sul sedile del passeggero. Illesi invece i giovani figli.AllacheLa polizia, che sta indagando per omicidio, non ha dato ai media alcuna informazione sull’avanzare delle indagini: Christopher e la famiglia Flores hanno lanciato un appello in tv per trovare la persona o le persone responsabili di questa atrocità. L’atrocità di tre bambini che cresceranno senza la loro madre per colpa di uno stupido e crudele gioco.