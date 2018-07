Madre e figlio di 4 anni muoiono in un incendio, ferito il padre: arrestato un uomo

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unche potrebbe avere un retroscena decisamente ancora più tragico. Gina Ingles, 34 anni, e suo figlio Milo, di appena 4 anni, sonon casa loro ad Eastbourne, in Inghilterra, e il compagno della donna è rimasto ferito, ma pare che ad appiccare le fiamme sia stato un uomo di passaggio per motivi ancora da chiarire.La madre e il bambino, durante l'incendio, sono rimasti intrappolatin in camera da letto, tanto che solo dopo molte ore dallo spegnimento dell'incendio sono stati ritrovati i corpi. Secondo l'autopsia la causa del decesso sarebbero state le inalazioni di fumo, ma in tutto questo Toby Jarrett, compagno 26enne della donna, pur riportando gravi ustioni, sarebbe riuscito a fuggire. La casa avrebbe preso fuoco dopo l'intervento di un uomo, per ora le autorità hanno arrestato un 47enne, ma hanno chiesto a chiunque abbia notato qualcosa di sospetto in zona di farsi avanti.Secondo quanto riporta il Sun , tutto il quartiere piange per la morte della donna e del suo bambino. Lei è stata descritta come una grande lavoratrice, ma anche come una mamma molto attenta. Il bimbo invece era solare e amorevole con tutti.