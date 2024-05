Vanessa lascia gli studi per i suoi bambini, poi si laurea a 50 anni: il sogno realizzato grazie a uno dei figli (suo compagno di corso)

di Redazione web

Una laurea in infermieristica che corona il sogno tenuto da sempre tenuto nel cassetto. Una cerimonia commovente per Vanessa, 50 anni, ma anche per il figlio 24enne Dylan che - oltre a essere stato colui che l'ha convinta a riprendere dopo più di 20 anni il percorso accademico, interrotto per crescere i figli, e anche un compagno di corso - ha fatto il tifo per la mamma fino all'ultimo secondo.

Vanessa Landegger iniziò a frequentare corsi di medicina in Colorado nel 2000, convinta che quella fosse la sua strada, ma l'arrivo di un figlio rimodulò i tempi di vita. Dormiva sempre meno e le strutture della sua facoltà universitaria non prevedevano ambienti in cui le madri potessero allattare i figli. Nonostante il sostegno del marito, lei continuava a sentirsi troppo da meno nell'ambiente familiare e iniziò a maturare l'idea di allontanarsi dagli studi. Per una questione di principio, però, volle portare a compimento i primi esami per cui si era preparata.

Quando andò a controllare gli esiti degli esami affissi in bacheca aveva già in tasca la lettera di dimissioni da presentare al preside di facoltà; sebbene ricevesse da più parti inviti a rimanere, la sua decisione era stata presa: non voleva tornare indietro. «Per me, comunque, è stata una bella cosa dover mettere da parte me stessa per seguire i bisogni di un'altra persona», ha detto al Washington Post.

Landegger ha poi conseguito un master in sanità pubblica e istruzione (che considerava più appropriato e "utile" al suo ruolo genitoriale), ed è diventata insegnante nel Connecticut, dove vive e dove ha cresciuto Dylan insieme agli altri due figli. Ma nonostante tutto, sentiva che mancava qualcosa.

Il consiglio del figlio Dylan

Nel 2018 il punto di svolta, un riavvicinamento inaspettato con ciò che l'aveva spinta a iscriversi quasi 20 anni prima all'università.

La passione era stata risvegliata, ma doveva trovare la giusta formula che andasse bene per la sua vita. Scelse di diventare un'infermiera professionista, un perfetto punto d'incontro secondo lei tra il lavoro di pronto soccorso e la facoltà di medicina.

Presa la decisione, Landegger iniziò a frequentare corsi online (uno dei quali era frequentato anche da Dylan) per verificare la sua idoneità a procedere gli studi in infermieristica. Nel 2021 ha iniziato il programma triennale a Yale, materializzando di nuovo davanti a sé quella strada che aveva interrotto negli anni della giovinezza.

Collega e madre

Anche Dylan, seguendo le orme della madre, ha fatto domanda a Yale per il corso di infermieristica, che prevede di concludere nel 2026. Vanessa Landegger ora intende continuare a essere fieramente collega e madre di Dylan, augurandosi di essere stata di ispirazione per il figlio, il quale l'ha convinta a tornare a credere al suo sogno, rimasto inespresso per anni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 13:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA