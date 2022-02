Madonna e il post contro Putin: il presidente Zelensky comincia a seguirla su Instagram

Il presidente Volodymyr Zelensky “ringrazia” Madonna e comincia a seguirla su Instagram. La cantante ha recentemente condiviso un post in cui da il suo sostegno alla popolazione ucraina a seguito dell’invasione da parte delle truppe di Vladimir Putin.

Madonna (Instagram)

Il presidente Zelensky segue Madonna su Instagram

Il presidente Zelensky “ringrazia” Madonna e comincia a seguirla col suo account @zelenskiy_official su Instagram, dopo il post condiviso dalla cantante in cui da il suo sostegno alla popolazione ucraina. La popstar in un post di venerdì ha condannato le azioni di Putin, condividendo un remix della sua canzone del 2006 "Sorry" con un montaggio di immagini del conflitto.

«L'invasione dell'Ucraina guidata dall'avidità e senza scopo da parte della Russia deve essere fermata!! – ha scritto Madonna - Per favore, inviate gli aiuti umanitari per aiutare milioni di cittadini ucraini le cui vite sono state colpite da questa crisi proprio in questo momento!! Putin ha violato ogni accordo sui diritti umani esistente. Putin non ha il diritto di cercare di cancellare l'esistenza dell'Ucraina. Ti supportiamo Presidente Zelensky!!».

