Morta Madeleine Albright, la prima donna segretario di stato Usa: aveva 84 anni ed era malata di cancro

Madeleine Albright è morta. È stata la prima donna segretario di stato Usa e ha contribuito a forgiare la politica americana dopo la Guerra fredda. Albright aveva 84 anni ed era malata di cancro. Lo riferisce la famiglia. Nata Marie Jana Korbelova, nell'allora Cecoslovacchia, si trasferì negli Stati Uniti con la famiglia nel 1948. Albright ha ricoperto la carica di segretario di stato americano con Bill Clinton, dal 1997 al 2001.

