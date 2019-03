Maddie McCann: «Rapita da un uomo vestito da chirurgo». La storia diventa un film per Netflix

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono trascorsi quasi 12 anni da quando la piccolaè scomparsa da un residence estivo inLa bambina inglese, chiamata in tutto il mondo con il nominativo affettuoso di "Maddie", era in vacanza con in genitori nell'Algarve. Era il 2007. Sulla sua sorte sono state avanzate molte ipotesi, ma le ultime piste sono finite sul piccolo schermo. La storia, infatti, è diventata un film per«La bambinapotrebbe essere stata rapita da una 'bestia del sesso' che indossa una maschera chirurgica», scrive il Mirror . Sul sito del tabloid ci sono anche le immagini della serie televisiva. Sembra che nei dintorni di- il luogo della scomparsa - alcune bambine inglesi, le cui famiglie avevano affittato delle villette per l'estate, siano state avvicinate da un uomo travestito da chirurgo.La ricostruzione agghiacciante è finita nell'episodio finale del documentario "The Disappearance Of Madeleine McCann. Gli investigatori privati, che hanno scritto un libro sul caso, hanno detto che l'intruso mascherato è uno dei dodici sospetti della polizia.«Da quello che le bambine hanno detto ai loro genitori, l'uomo era riuscito a entrare nella loro stanza indossando una mascherina medica», ha dichiarato uno dei detective.La nuova serie prodotta da Netflix racconta l'infinito caso di cronaca che ha scosso l'opinione pubblica di tutto il mondo e cerca di fare luce anche sulla pista delLa famiglia, però, non ha apprezzato l'idea del documentario e non ha voluto prendervi parte, temendo che una produzione del genere possa ostacolare le indagini in corso, prorogate recentemente di un altro anno da