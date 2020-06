Maddie McCann, la svolta: «L'orco forse aveva un complice: lo avvertì che i genitori erano usciti a cena»

Christian Brueckner potrebbe non aver rapito e ucciso Maddie McCann da solo. Le indagini sulla scomparsa della bambina di 3 anni, svanita nel nulla nel 2007 mentre era in vacanza con la famiglia in Portogallo, potrebbero infatti virare su una svolta: l'uomo, indagato per il caso, potrebbe aver avuto un complice.

Secondo quanto riferisce la Bild, che cita il Correjo de Magha, gli inquirenti ritengono che l'orco possa avere avuto una soffiata da un dipendente del complesso residenziale in cui trascorreva le ferie la famiglia inglese, nella località portoghese di Praia de Luz: questi gli avrebbe rivelato che quel 3 maggio 2007 i genitori sarebbero stati a cena con amici in un locale di tapas del resort, lasciando i tre figli piccoli nell'appartamento, il che avrebbe semplificato il rapimento della bambina.



Prima della scomparsa della piccola Madeleine McCann, tra le 19.32 e le 20.22, Brueckner ha risposto al telefono ad una chiamata da un numero portoghese. Quell'uomo sarebbe stato ora individuato dalla polizia. Secondo il giornale portoghese, all'epoca il dipendente del resort aveva salvato il numero di Brueckner sul suo cellulare.



La scomparsa della piccola Maddie è rimasta a lungo un mistero. Gli inquirenti tedeschi sospettano ora che sia stata rapita e uccisa da Brueckner, un cittadino tedesco attualmente in carcere con precedenti per pedofilia e droga, condannato in primo grado per lo stupro di una 72enne. I genitori avevano lasciato l'appartamento dopo che Maddie, 3 anni, e i due fratellini gemelli minori si erano addormentati.

