Maddie McCann, nuove accuse per il presunto killer: Brueckner accusato di altre violenze sessuali

Maddie McCann, il principale sospettato della scomparsa è stato formalmente accusato di altre violenze sessuali. Il 45enne Christian Brueckner, che sta scontando una condanna per droga in Germania, è stato accusato anche di stupro grave (in tre occasioni) e di abusi sessuali su minori (in due).

Maddie, Brueckner accusato di altre violenze sessuali

A renderlo noto è la Procura della città tedesca di Braunschweig, che ritiene che sia stato proprio Brueckner a rapire e probabilmente uccidere la piccola Maddie, scomparsa il 3 maggio 2007 dal resort dove trascorreva le vacanze con la famiglia a Praia del Luz, nella regione portoghese dell'Algarve. La bambina stava per compiere quattro anni e i genitori non hanno mai cessato di cercarla. Brueckner, che viveva di furti in alberghi e resort, ha abitato nella zona di Praia de Luz fra il 1995 e il 2007. Anche i reati sessuali di cui viene ora accusato sarebbero stati commessi in Portogallo. L'uomo è stato già condannato per lo stupro di una turista americana di 72 anni nell'Algarve.

Martedì 11 Ottobre 2022

