Maddie McCann, «E' stata abusata e poi uccisa poco dopo il rapimento». Il pedofilo sospettato disse: «Catturerò qualcosa di piccolo»

Madeleine McCann è stata uccisa poco dopo essere stata rapita. Hans Christian Wolters, che sta conducendo le indagini su Christian Brueckner, ha detto al Times che la polizia ha scoperto che il sospettato ha discusso di rapimento, stupro e uccisione di una ragazza in una conversazione con un altro pedofilo online. A un certo punto ha scritto del suo agghiacciante desiderio di "catturare qualcosa di piccolo e usarlo per giorni", e quando gli è stato chiesto di farsi prendere ha aggiunto: "Beh, se le prove vengono distrutte ..."



La mia opinione privata è che ha ucciso la bambina in tempi relativamente brevi, forse l'abusata e poi l'ha uccisa", ha dichiarato Wolters. "Riteniamo che il nostro sospettato abbia commesso ulteriori crimini, in particolare crimini sessuali, in Portogallo, ma forse anche altrove come la Germania."



Wolters ha aggiunto che voleva raccogliere quante più prove possibile prima di affrontare Brüeckner, in modo da avere minori possibilità di poter indebolire il caso contro di lui. L'ultimo sviluppo arriva quando la polizia portoghese ha già escluso Brueckner come sospettato di stupro dell'irlandese Hazel Behan. La madre di due figli ha rinunciato al suo diritto all'anonimato per rivelare di essere stata brutalmente aggredita sessualmente da un uomo mascherato nel suo appartamento in Algarve nel 2004 e ha detto che crede che avrebbe potuto essere lo stupratore condannato a 43 anni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Giugno 2020, 11:28

