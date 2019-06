Maddie McCann, svolta decisiva nelle indagini: «La polizia vicina a un presunto pedofilo straniero»

di Emiliana Costa

Sabato 22 Giugno 2019, 15:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Come riporta, la polizia che investiga sul caso della piccola - scomparsa il 7 maggio 2007, all'età di tre anni, durante una vacanza con la famiglia in Portogallo - si starebbe avvicinando alla verità.La polizia britannica e portoghese è pronta a sondare un «nuovo indizio e sospetto» secondo i resoconti dei media locali.Il giornale Correio de Manha ha detto che. «Si dice che la polizia stia esaminando un presunto pedofilo straniero che si trovava in Portogallo nel 2007.Non è chiaro se siano noti i luoghi in cui si trova l'uomo». Una fonte ha rivelato al Mirror: «Gli inglesi sono stati qui di recente, c'erano colloqui nell'ufficio della Policia Judiciaria. È tutto molto segreto, ma lo è sempre stato nel caso di Madeleine McCann.».All'inizio di giugno,. L'indagine locale è stata abbandonata nel 2008, ma Scotland Yard ha lanciato Operation Grange nel 2011. Finora la polizia ha speso quasi 12 milioni di sterline per risolvere il caso., dove i suoi genitori, Kate e Gerry, mangiavano con amici nelle vicinanze. Il portavoce di Scotland Yard ha detto che l'indagine è «in corso» ma ha detto che «rilasceranno dichiarazioni». I coniugi McCann hanno giurato di continuare a cercare la figlia per tutto il tempo necessario.