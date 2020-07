Ermittlungen: Fall „Maddie“: Polizei durchsucht Kleingarten bei Hannover https://t.co/0KwZ4Iy9B3 — Hamburger Abendblatt (@abendblatt) July 28, 2020

Ultimo aggiornamento: Tuesday 28 July 2020, 13:04

Il caso, la bambinadurante una vacanza con i genitori in Portogallo nel 2007, potrebbe essere a una svolta. Un giardino ad Hannover è stato perquisito con l'utilizzo di una escavatrice, su mandato della procura di Braunschweig. A riportarlo è il giornale tedesco Bild online. Quale sia la relazione tra la perquisizione e il sospetto omicida Christian Brueckner non è stato reso noto dalla polizia, riferisce il tabloid. Brueckner è al momento in custodia cautelare nel carcere di Kiel, nel Nord della Germania. Era stato arrestato per spaccio di droga.