di Silvia Natella

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Giugno 2020, 13:34

Il caso disi arricchisce di volta in volta di nuovi particolari. L'uomo sospettato di aver rapito e ucciso la bambina, il 43enne tedescosarebbe coinvolto nellaIpotesi che si aggiungono agli altri reati e che contribuiscono a delineare l'identikit di una sorta di "mostro" operativo in tuttaLe sparizioni a lui imputate sono avvenute tranegli ultimi 25 anni. Sei le procure che indagano su di lui.si trova in carcere ined è stato condannato a sette anni per lo stupro di una 72enne americana 13 anni in Algarve, non lontano da dove è scomparsa la piccola Madeleine. Secondo l'inchiesta di Repubblica, nel 1996 avrebbe fatto sparire un bambino tedesco di 6 anni,, rapito mentre passeggiava su una spiaggia dell'Algarve. Undici anni dopo sarebbe toccato proprio a Maddie.Sospetta è anche la scomparsa di, una bambina di cui si sono perse le tracce nel maggio 2015 all'età di 5 anni mentre era era in vacanza con i genitori a, dove Brueckner aveva acquistato una proprietà in cui la polizia ha trovato più tardi vestiti da bambina e materiale pedopornografico. La bambina si era allontanata per cercare della legna da ardere.La procura di Bruges (Belgio) indaga infine sull'omicidio diuna 16enne tedesca uccisa nel 1996. Il suo corpo era stato ritrovato sei giorni dopo la scomparsa su una spiaggia delle Fiandre. Le indagini dell'epoca avevano portato a un ragazzo tedesco conosciuto in discoteca le cui foto segnaletiche potrebbero somigliare proprio aGli inquirenti si stanno concentrando anche sulche alla nascita fu affidato prima a un istituto e poi a una famiglia che lo avrebbe maltrattato. All'età di 17 anni fu condannato a due anni per essersi abbassato i pantaloni davanti a due bambine, ma prima di scontare la pena scappò proprio in Algarve.