Macron diventa "ombrellino" all'Eliseo per proteggere dalla pioggia il premier slovacco

Piove a Parigi e all'Eliseo il presidente Macron fa gli onori di casa improvvisandosi “ombrellino” durante la visita del premier della Slovacchia. Il siparietto fra il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro slovacco Igor Matovic, è diventato subito virale.

Il presidente francese "protegge" l'ospite dalla pioggia tenendo l'ombrello con le sue mani e rifiutandosi, con un sorriso, di cederlo all'assistente di turno, che era corsa in suo aiuto e ha provato più volte a prenderglielo, limitandosi poi a proteggere dalla pioggia - come si vede dall'immagine - lo stesso Macron.

Macron si è arreso solo quando è arrivato in cima ai gradini presidenziali per entrare nel palazzo e ha bisogno di entrambe le mani libere per indossare la maschera.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Febbraio 2021, 17:00

