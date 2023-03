Francia, giornata decisiva per la riforma delle pensioni: il voto, gli scenari e i rischi che corre Macron

La riforma delle pensioni in Francia ha portato la tensione alle stelle. Le manifestazioni e gli scioperi generali a Parigi e in tutto il Paese transalpino non sembrano voler cessare. Così la giornata di oggi, lunedì 20 marzo, risulta essere decisiva per scoprire cosa accadrà al governo di Elisabeth Borne e anche per il secondo mandato di Emmanuel Macron, che resterà comunque all’Eliseo fino al 2027 ma che, in caso di sconfitta, sarebbe estremamente indebolito.

La situazione

Giovedì 16 marzo, con il contestato ricorso all’articolo 49.3 della Costituzione, il governo francese ha evitato il voto dell’Assemblea nazionale sulla riforma delle pensioni che prevede l'innalzamento dell'età minima di pensionamento, che passa da 62 a 64 anni. Ma, con il ricorso a questo stratagemma, il governo si è esposto a due mozioni di censura, che vedono il voto previsto alle ore 18:00 di oggi, lunedì 20 marzo.

Scenari e rischi

Mentre i francesi continuano a manifestare e corrono ai ripari facendo scorta di benzina, in vista dello sciopero che si preannuncia molto lungo, i possibili scenari paventati dal voto sono due:

Se la mozione di censura raggiunge la maggioranza dei voti dei deputati, la riforma delle pensioni è bocciata e il governo cade. A quel punto il presidente Macron avrà due possibilità: sciogliere l’Assemblea, andando alle elezioni politiche anticipate o conservare l’Assemblea così com’è, senza una maggioranza assoluta a suo favore, e forma un nuovo governo, quasi certamente con un nuovo primo ministro al posto dell’attuale Elisabeth Borne.

Cosa accade oggi

Alle ore 16 è iniziata l’Assemblea nazionale per l’esame delle mozioni. Una è stata presentata dal partito di Marine Le Pen. L’altra mozione è stata presentata dal piccolo gruppo misto Liot, guidato da Charles de Courson e diventato in questi giorni una figura di spicco dell’opposizione a Macron. Poi toccherà ai rappresentanti di ogni gruppo parlamentare prendere la parola, seguiti dal governo che avrà la facoltà di rispondere. Potrebbe essere la stessa premier Elisabeth Borne a esporsi per difendere il suo governo e la riforma da lei presentata alla fine di gennaio. Alle 18:00, poi, inizieranno le votazioni. Intorno alle 18:30, se i tempi verranno rispettati, il risultato dovrebbe essere annunciato da Yaël Braun-Pivet, presidente dell’Assemblea.

I numeri in gioco

Tutto dipenderà dalla mozione «transpartitica» presentata dal gruppo Liot, l’unica in grado di fare convergere su di sé tutti gli oppositori. In queste ore, con la tensione alle stelle, i calcoli sui possibili scenari che si aprono nei confronti del governo sono sempre più febbrili. Nonostante resti improbabile che la mozione passi, si teme che durante la votazione si giunga in extremis ai voti richiesti, ne mancano solo una trentina. L’Assemblea conta oggi 573 deputati e per respingere la riforma e fare cadere il governo sono necessari 287 voti. Voteranno la mozione i 149 deputati della Nupes, gli 88 del Rassemblement national, e i 20 del gruppo Liot. Ne servono altri 30, e quindi saranno decisivi quelli dei 61 deputati dei Républicains, la destra gollista a lungo corteggiata da Macron ma che all’ultimo momento ha fatto mancare il suo appoggio alla riforma.

