Arriva Sarco, la macchina del suicidio stampabile in 3D

Scegliere di porre fine alla propria vita attraverso macchina in pochi secondi. Questa l'idea che ha portato alla nascita di, la prima macchina che permette, secondo gli ideatori, di «morire con dignità»: Sarco è, in poche parole, una capsula per l'eutanasia.La macchina, che sarà presentata lunedì ad Adelaide, in Australia, è un'idea nata dall'esperienza del medico australiano Philip Nitschke, fra i primi a eseguire la pratica, e che ha fondato l'organizzazione pro-eutanasia Exit International, da cui è nato ilChi decide di porre fine alla propria vita può farlo in pochi passaggi grazie alla capsula: la persona inserisce un codice che apre la capsula, si chiude al suo interno e in poco tempo, dopo aver ricevuto una nuova conferma da parte dell'occupante, l'aria viene sostituita da azoto causandone il decesso.La morte avviene poi senza dolore, proprio grazie al gas utilizzato dalla macchina: «Non c'è soffocamento, né la sensazione di sentir mancare l'aria - spiega Philip Nitschke, medico che ha ideato la capsula - e la morte è indolore». La stessa Sarco può essere utilizzata per la tumulazione e si può facilmente produrre con una stampante 3D. La macchina potrà essere usata legalmente nello stato australiano di Victoria dove si trova la capitale Melbourne, che lo scorso novembre ha legalizzato l'eutanasia in determinate condizioni per i pazienti malati terminali. Nitschke infine, ha spiegato che per poter utilizzare il congegno la persona dovrà completare un test online per giudicare la sua idoneità mentale, e se lo supera otterrà un codice valido per 24 ore.