Luna, allarme Artemis: perdita di idrogeno. ​Parmitano: se countdown continua è già un successo

Luna, una perdita di idrogeno preoccupa Artemis, ma il countdown prosegue. A causa di problemi tecnici è stato interrotto per due volte il caricamento dell'idrogeno liquido usato come propellente insieme all'ossigeno nel lanciatore americano Space Launch System (Sls), pronto sulla piattaforma 39B del Kennedy Space Center in Florida per il lancio previsto alle 14:33 (ora italiana) della missione Artemis 1 della Nasa, il volo di prova senza equipaggio che aprirà la strada al ritorno dell'uomo sulla Luna dimostrando la capacità di volare in orbita attorno al nostro satellite e rientrare in sicurezza sulla Terra.

L'uomo tornerà sulla Luna: la conferma della Nasa. «Parte missione Artemis»

Problema nel caricamento dei propellenti

Quando mancavano più di quattro ore al lancio, durante le operazioni per il caricamento dei propellenti criogenici, i tecnici della Nasa hanno riscontrato una perdita di idrogeno che sembra essere localizzata nella stessa area dello stadio centrale del razzo che aveva dato problemi durante le prove generali dello scorso aprile.

Dopo una prima interruzione del caricamento, i tecnici hanno provato a riprenderlo in modalità lenta, ma a quel punto è scattato un allarme per un valore di pressione troppo alto che ha indotto a un nuovo stop. Al momento il conto alla rovescia non è stato interrotto e prosegue normalmente.

Parmitano: se countdown continua è già un seccesso

Nonostante qualche imprevisto tecnico abbia rallentato il caricamento dei propellenti nel lanciatore Sls, «il fatto che a poche ore dal lancio di Artemis 1 stiamo ancora andando avanti e stiamo procedendo con le operazioni è già un successo, abbiamo già imparato moltissimo». Lo dice all'ANSA l'astronauta Luca Parmitano dell'Agenzia spaziale europea (Esa), che si trova al Kennedy Space Center in Florida per assistere dal vivo al lancio insieme ai colleghi Thomas Pesquet e Alexander Gerst, anche loro dell'Esa.

«Il rifornimento di carburante - spiega Parmitano - è un momento estremamente complesso: parliamo di ossigeno e idrogeno liquidi a temperature estremamente basse. Anche quella che può sembrare un'operazione banale agli occhi dell'uomo della strada, è in realtà è un'operazione complessa e rischiosa». Allo stesso modo, ogni fase del volo inaugurale di Artemis 1 rappresenta una sfida inedita. «Io vengo dal volo sperimentale e so cosa vuol dire provare un sistema per la prima volta», sottolinea l'astronauta.

«Il sistema Artemis ha più di un milione di parti mobili: se ciascuna avesse una possibilità di fallimento su mille, vuol dire che in teoria potremmo avere mille piccole avarie. Il fatto che a poche ore dal lancio stiamo ancora andando avanti e stiamo procedendo con le operazioni è già un successo, abbiamo già imparato moltissimo».

Alla base di lancio non si avverte un'atmosfera tesa, racconta Parmitano, perché anche questi imprevisti tecnici vengono messi in conto. «Le operazioni iniziano con tante ore di anticipo proprio per avere la possibilità di interrompere il countdown per poi poterlo riprendere in tempo per la finestra di lancio».

Anche il meteo, che nei giorni scorsi aveva destato qualche preoccupazione, oggi sembra volgere per il meglio. «Al momento il cielo è parzialmente coperto ma non piove e fino a tarda mattinata non sono previste precipitazioni quindi - conclude Parmitano - le condizioni dovrebbero essere buone».

