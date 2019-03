Lulu, 5 anni, ha un tumore molto aggressivo. La famiglia disperata: «Aiutateci, servono 190mila euro per salvarla»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma la bimba è anche una coraggiosa eroina. Sta infatti combattendo con coraggio contro, vicino ai reni. I suoi capelli sono caduti in seguito alla terapia, ma la bimba non si perde d'animo. È stata sottoposta a un intervento e a pesanti cicli di. Ma non è riuscita a guarire. E adesso solo un vaccino americano potrebbe salvarla. «Ma ci vogliono quasi 190mila euro e noi non li abbiamo», spiega la famiglia.La vicenda si svolge a Bedford​, nel Regno Unito. Come riporta il, la terribile diagnosi ha spiazzatoChe hanno affrontato vicino alla loro bambina tutto ilDall'operazione alle estenuanti sedute di radio e chemio.Mamma Clare avrebbe raccontato: «C'erano momenti di alti e bassi. Ma dopo l'immunoterapia ci hanno detto che la situazione non era migliorata. Il più grande problema con il neuroblastoma è il tasso di recidiva. Ci siamo consultati con alcuni genitori che hanno vissuto il nostro dramma e ci hanno consigliato».La terapia però sarebbe molto costosa e la famiglia di Lulu si sta dando da fare per: «I nostri concittadini hanno lanciato diverse raccolte fondi e finora abbiamo raggiunto circa 30mila euro. Ma non bastano. Lulu è sorridente e ci dà la forza. Faremo di tutto per salvarla».