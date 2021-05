Lui non sa la tabellina del 2: lei lo lascia sull'altare il giorno del matrimonio

Lui non sa la tabellina del 2 e lei lo lascia sull'altare il giorno del matrimonio. La sposa di un villaggio del distretto di Mahoba, nello Stato dell’Uttar Pradesh, ha deciso di non sposarsi con il suo fidanzato dopo aver avuto conferma delle sue bugie in merito ai titoli di studio. Il compagno le aveva detto di avere una certa cultura ma non è riuscito a risponderle a delle semplici domande, per questo ha mandato a monte le nozze.

Si trattava di un matrimonio combinato dalle due famiglie, usanza molto comune in India. Le famiglie erano riunite e pronte per le nozze quando la donna ha abbandonato l'altare, come riporta la stampa locale. Poco prima delle nozze, quando i due si sono conosciuti, lei avrebbe chiesto al futuro marito di recitare la tabellina del 2 ma non è stato in grado di farla, così la donna ha capito che le aveva mentito sui titoli di studio. Da tempo nutriva dubbi sul suo livello culturale ma appena ne ha avuto conferma ha acelto di annullare le nozze.

Un cugino della ragazza ha affermato: «La famiglia dello sposo ci aveva tenuti all’oscuro della sua formazione. Potrebbe non essere nemmeno andato a scuola. Siamo stati imbrogliati. Ma la mia coraggiosa cugina se n’è andata senza temere tabù sociali». A nulla sono serviti i tentativi di amici e parenti di trovare un nuovo accordo e ora tutta la dote fornita verrà restituita alla famiglia della mancata spsa.

