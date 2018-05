Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha scelto proprio il momento giusto per arrendersi alla natura. Sta facendo il giro del mondo il video di una proposta di matrimonio molto particolare, avvenuta sabato a Bay City in Michigan (Stati Uniti): un ragazzo di 33 anni si era appena messo in ginocchio davanti alla sua ragazza,di 27, per chiederle di sposarlo, quando il piccolo, 3 anni, ha pensato bene di calarsi i pantaloni e iniziare a fare pipì.Passano oltre 30 secondi prima che i genitori del piccolo si rendano conto di quello che sta succedendo, mentre l’altra figlia Kayleigh, 11 anni, si gusta tutta la scena ridendo. «Oh mio Dio, stai facendo pipì», scoppia a ridere il papà,. I due sono stati intervistati dai media locali, e il bambino a quanto pare è recidivo: «Non è la prima volta che lo fa - ha detto la mamma - stavolta ci ha rubato la scena». «Altre volte lo ha fatto nel cortile, pochi giorni fa in un parcheggio dopo aver mangiato un gelato - continua la mamma, divertita - Lo fa senza dir niente a nessuno, si abbassa i pantaloni e via».