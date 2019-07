Lufthansa, falso allarme bomba in aereo: si era invaghito dell'hostess e non voleva farla partire

Undiffuso per amore di una. Questo quanto ammesso dall'autore che due giorni fa ha diramato l'allerta per un voloin partenza dall'aeroporto di Belgrado per Francoforte. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità, affermando di averlo fatto perché si era invaghito di una hostess in servizio su quel volo.I media citano il legale di Zoran N. (65 anni), secondo il quale l'uomo aveva conosciuto due hostessad Ada Ciganlja, la striscia di terra sul fiume Sava nota per essere la spiaggia preferita dai belgradesi, e le aveva invitate a cena. A piacergli era in particolare una delle due donne, che tuttavia non avevano accettato l'invito. Lo spasimante aveva quindi cercato di avvicinare la hostess nell'hotel in cui lei soggiornava, ma non l'aveva trovata. Così il giorno dopo, nell'improbabile tentativo di trattenerla e di non lasciarla andar via, aveva deciso di fare la telefonata anonima che segnalava la presenza di una bomba a bordo dell'aereo tedesco.