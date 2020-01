La compagnia di bandiera tedesca Lufthansa ha fatto tornare indietro un suo aereo diretto ain seguito ad una stima più aggiornata delle condizioni di sicurezza nello spazio aereo iraniano . Lo ha riferito un portavoce di Lufthansa in serata. Il, partito dall'aeroporto di Francoforte e diretto nella capitale iraniana, ha fatto dietrofront sui cieli della Romania , secondo quanto indicano i siti di, e facendo rientro in. Si tratta di una misura esclusivamente preventiva, ha specificato il portavoce della compagnia dopo lo schianto del Boeing dell'. Quell'aereo, tra l'altro, il giorno prima era atterrato e poi decollato dall'aeroporto milanese di

Il volo LH 600 di Lufthansa era partito danel pomeriggio, riferisce Dpa. Ieri la compagnia di bandiera tedesca aveva deciso di sospendere tutti i voli diretti in Iraq e Iran per motivi di sicurezza dovuti all'escalation della crisi con gli Usa. Stamattina però era arrivato l'annuncio della ripresa dei voli per Teheran a partire da oggi pomeriggio attraverso una rotta diversa dal solito, «un corridoio speciale», aveva spiegato all'ANSA il portavoce Michael Lamberty.