«Ho mangiato ramen piccante una volta a settimana per 6 mesi, mi hanno dovuto operare. Ecco cosa ha detto il medico»

Lucy Mourad è una 24enne di Washington diventata famosa su TikTok con un video che ha raccolto quasi 18 milioni di visualizzazioni. La content creator si riprende sul letto d'ospedale dopo un intervento ai reni per togliere un calcolo molto doloroso. Secondo Lucy, quest'ultimo si sarebbe formato a causa dei tanti ramen piccanti che aveva mangiato nei mesi precedenti: almeno una volta alla settimana per sei mesi. Dopo il video postato dalla tiktoker, il dottor David Shusterman, urologo a New York, si è raccomandato su questi cibi pieni zeppi di sale.

Le parole del dottor David Shusterman

Dopo avere visto il video TikTok di Lucy Mourad, il dottor David Shusterman ha rilasciato alcune dichiarazioni al Daily Mail e ha spiegato: «È vero che il calcolo della paziente potrebbe essersi formato a causa del consumo di ramen piccanti. Questo è possibile perché i prodotti molto lavorati e il cibo in scatola sono carichi di sale. Basti pensare che i pacchetti di noodles, che contengono una bustina di polvere piccante e sono cotti usando acqua calda, contengono circa la metà della dose giornaliera di sale raccomandata in un singolo pasto. Ciò significa che mangiare alimenti ultra lavorati come spaghetti istantanei, zuppe o pasti surgelati potrebbe portare alla formazione di calcoli renali».

I commenti social

Il ramen piccante a cui si riferisce Lucy Mourad è il Buldak ramen che sta diventando molto popolare negli Stati Uniti.

