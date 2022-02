TikTok, morta la star Luca Itvai: ucciso mentre difendeva la mamma dall'ex compagno

Ucciso perché tentava di difendere la madre dall'ex compagno violento. Così è morto Luca Pisciotto, un ragazzo di 22 anni accoltellato alla gola da un 35enne, che stava per strangolare la ex di 44 anni. Era una star di Tik Tok, con il nome di Luca Itvai. La tragedia, riporta Repubblica edizione di Palermo, è avvenuta a Liegi, in Belgio dove Luca originario di Agrigento si era trasferito da alcuni anni con la famiglia. Il killer dopo un'inziale fuga si è consegnato alla Polizia ed ha ammesso tutto.

Leggi anche > Romina Gazzetto, morta all'ospedale di Cittadella durante la coronografia

L'uomo sarebbe andato a casa della ex per tentare un riavvicinamento, ma è nata una discussione presto degenerata. L'uomo ha cercato di strangolare la donna che è scappata dai vicini anche grazie all'aiuto del figlio che era intervenuto in difesa della madre. L'assassino così si è scagliato contro il ragazzo accoltellandolo più volte. Luca era molto conosciuto su TikTok, con il nome di Luca Itvai: lo seguivano 1 milione e mezzo di follower

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Febbraio 2022, 23:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA