Luca Nogaris, morto a New York: la sua sepoltura diventa un caso. L'incredibile racconto della moglie

La scorsa estate, il 10 agosto, i due italiani Luca Nogaris ed Alessio Picelli, sono morti a New York, in circostanze non ancora chiare, nella loro casa presa in affitto nel quartiere del Queens. A settembre, dopo oltre 40 giorni dal decesso, il corpo di Nogaris è tornato in Italia, a casa sua a Rovigo ed è stato sepolto nel cimitero della città veneta.

Ma dopo il grande dolore per la perdita di Luca, c'è una ulteriore beffa contro cui fare i conti, la burocrazia. Per l’anagrafe, infatti, Luca Nogaris non è deceduto, infatti, non esiste un certificato di morte e nonostante i continui solleciti al consolato italiano a New York, il documento non può essere rilasciato, scrive La voce di Rovigo.

Burocrazia problematica

Ad aspettarlo c'è l'ex moglie Stefania, che viene chiamata dalla scuola perché «il documento inoltrato non è firmato anche dal papà», nonostante l'istituto scolastico sappia della morte dell'uomo. Della questione si sta occupando l’avvocato della famiglia Nogaris, Elena Gagliardo, che ogni settimana sollecita il certificato a New York, nonostante ci sia la dichiarazione di morte giunta dall’ospedale newyorkese, ma per la burocrazia del nostro paese, non è sufficiente alla produzione di un certificato con valore legale.

Seppellito un vivo

«Nonostante il Comune di Rovigo abbia inviato tutte le informazioni corrette è arrivato un documento sbagliato: Luca risulta residente a Ceregnano, quando invece abitava a Rovigo. Abbiamo chiesto una rettifica, ma da quel momento il silenzio più totale - racconta Stefania, l'ex moglie della vittima, che aggiunge - dal consolato non rispondono...Praticamente abbiamo seppellito un vivo, o almeno per l’anagrafe continua ad essere vivo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Febbraio 2023, 09:43

