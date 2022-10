La tiktoker che scrive al tuo fidanzato per vedere se ti tradisce: «Ecco quanto si guadagna»

Oggi scoprire un tradimento è facile, semplice e a prova di Tik Tok. La tendenza che sta prendendo il sopravvento ultimamente è il loyalty test o meglio, il test di fedeltà. Liv Shelby è una delle tante ragazze che si offre di scrivere al partner di qualcun altro per verificare la sua fedeltà e nel farlo, riferisce al tabloid britannico The Sun, potrebbe guadagnare tanti soldi.

Phoebe, il cane tiktoker balla 'Happy' sulle zampe posteriori: non sbaglia un passo

Modella curvy su TikTok: «Sono grassa e sexy». Gli hater: «Morirai prima dei 40 anni»

Adam Levine ha tradito la moglie? L'amante posta gli screen dei messaggi. E lui le fa una richiesta assurda

Loyalty test

In realtà il loyalty test è emerso durante il lockdown e consiste nel chiedere a qualcuno di scrivere nei messaggi personali alla persona con cui stai, per capire se interagisce o approccia con una persona sconosciuta. Le richieste sono sempre più in crescita e sta diventando un mercato potenzialmente redditizio.

Liv Shelby è una delle prime tiktoker che ha preso parte a questa iniziativa. La diciannovenne ha raccontato al tabloid inglese di ricevere «centinaia di messaggi a settimana» da donne che la implorano di fare il test sui loro fidanzati. E mentre Liv non addebita una cifra per i suoi servizi, molti creator chiedono un pagamento per il test e guadagnano anche più di mille euro a settimana.

Liv scrive al ragazzo e nel frattempo si occupa di riferire tutto alla fidanzata. Poi, che il test abbia un epilogo positivo o negativo non importa, la tik toker pubblica l'intera conversazione su TikTok oscurando nome e foto per la privacy, e i suoi video riscuotono sempre un enorme successo. Al momento, l’hashtag “loyalty test” ha oltre 500 milioni di visualizzazioni su TikTok.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Ottobre 2022, 09:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA