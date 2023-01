Lotteria con beffa, vince 182 milioni di sterline ma non aveva pagato il biglietto. «Sulla carta non c'erano soldi sufficienti»

Pensava di aver vinto 182 miliori di sterline alla lotteria, ma non è stato così perché non aveva sulla carta soldi sufficienti per l'addebito. È la storia di Rachel Kennedy e del suo fidanzato dell'epoca, Liam McCrohan. Erano nel mondo dei sogni quando i loro sette numeri della lotteria corrispondevano alle palline dell'EuroMillions quasi due anni fa nel febbraio 2021. Liam era così entusiasta di diventare un multimilionario che ha ammesso di aver già iniziato a buttarsi i soldi in testa, progettando di concedersi il lusso di un pad di peluche e un'auto flash.

Beffa alla lotteria, la storia di Rachel

Rachel, che ora ha 21 anni, e il 23enne Liam dell'Hertfordshire, avevano giocato i loro numeri - 6, 12, 22, 29, 33, 6 e 11 - per cinque settimane prima di partecipare all'estrazione del 26 febbraio.

Ha controllato il suo conto della lotteria nazionale e ha visto visualizzato "partita vincente". Il ronzio è stato di breve durata per la coppia, tuttavia, che ha subito un duro colpo da un gestore di chiamate alla Lotteria Nazionale. Alla studentessa dell'Università di Brighton è stato detto che il suo pagamento per il biglietto non era stato effettuato, perché non aveva abbastanza contanti sul suo conto bancario per pagare l'addebito di £ 2,50. Rachel ha detto a The Sun: "Ho chiamato il mio ragazzo Liam e mia madre nella stanza e nemmeno loro potevano crederci, quindi ho pensato, 'oh mio Dio, ho bisogno di chiamarli'.

La chiamata e la sorpresa

"Ho chiamato il numero pensando di aver vinto 182 milioni di sterline e mi hanno detto 'sì, hai i numeri giusti ma non avevi i fondi sul tuo conto per il pagamento del biglietto, quindi non è andato a buon fine' . "Ero in cima al mondo quando pensavo di aver vinto, ma quando ho scoperto che non era così, Liam era in realtà più arrabbiato di me." Liam ha detto: "(Rachel) era abbastanza rilassata al riguardo, ma l'avevo già speso nella mia testa. Avevo il cuore spezzato quando abbiamo sentito l'uomo al telefono dire che non avevamo effettivamente comprato il biglietto. "Stavo già immaginando la casa dei nostri sogni e l'auto dei sogni, penso di essermi lasciato un po' trasportare per essere onesti".

Camelot, che gestisce la lotteria statale dal 1994, ha inviato alla coppia dell'Hertfordshire un messaggio di "buona fortuna" per future estrazioni questa settimana. Un portavoce della compagnia ha dichiarato: "Siamo a conoscenza della storia di Rachel e speriamo che arrivi presto per comprare un biglietto per la prossima grande estrazione". Ha aggiunto che l'organizzazione le ha augurato "buona fortuna per le estrazioni future" prima che il jackpot del Lotto da 20 milioni di sterline fosse vinto.

