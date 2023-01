Marito lascia la moglie per la migliore amica, lei (che era in crisi economica) vince la lotteria. E lui la richiama

Una donna colombiana è stata lasciata dal marito che si è messo con la sua migliore amica. Il karma però l'ha premiata: mentre la donna stava per perdere la casa, ha giocato alla lotteria nazionale della Colombia e ha vinto il doppio jackpot.

La giocatrice anonima, di Barranquila, ha vinto 268.000 pesos colombiani da due biglietti della lotteria che hanno risolto i suoi problemi finanziari. Nel bel mezzo dei festeggiamenti la donna ha ricevuto una chiamata «particolarmente strana» dal suo ex partner. L'uomo aveva deciso di congratularsi con lei per la vittoria. Ma la donna non ha usato parole molto dolci nei suoi confronti secondo quanto riportano i canali d'informazione colombiana.



L'ultima speranza?

La donna stava per perdere la casa quando ha deciso di acquistare i biglietti della lotteria «Supergiros» per provare ad ottenere il doppio jackpot (il che è considerato quasi impossibile). Eppure aveva il biglietto vincente 8628 della lotteria.

Woman in Colombia wins millionaire lottery prize; Her ex-boyfriend who was unfaithful to her called her to ask for money https://t.co/sYbmf2Xi5y — All World News (@awn_site) January 20, 2023

Pur non pubblicando il suo nome, l'emittente locale Zona Zero ha raccontato chela donna è una sarta ed era sul punto di perdere la casa perché non poteva permettersi di pagare il mutuo. E sua figlia non ha potuto iscriversi all'ultimo semestre all'università a causa della mancanza di soldi.

Come ultima speranza, la donna ha acquistato il biglietto il 17 gennaio: l'anno in cui il marito l'aveva lasciata per la sua migliore amica e il momento in cui la donna è entrata in difficoltà finanziaria.

La donna tremava quando ha scoperto di aver vinto l'enorme quantità di denaro, uno dei più grandi jackpot mai rivendicati nel paese sudamericano - dove lo stipendio mensile medio è di 800 pesos.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Gennaio 2023, 17:42

