La coppia di Pontiac, nel Michigan negli Stati Uniti, si è sposata nel 2004, come rivela il britannico The Sun , ma la moglie ha poi presentato la domanda per divorziare nel settembre 2011, come dimostrano i documenti del tribunale. Due anni dopo la presentazione dei documenti di divorzio, Zelasko ha intascato il montepremidel gioco, 38 milioni di dollari dopo tasse e detrazioni. Anche se la coppia si è separata proprio al momento dell'acquisto del biglietto, il ha stabilito che le vincite dovrebbero essere condivise congiuntamente. Il tribunale ha dichiarato che il denaro dovrebbe essere condiviso perché "non era probabilmente il primoche l'imputato aveva acquistato durante il matrimonio", e "poiché le perdite durante il matrimonio sono state sostenute congiuntamente, quindi le vincite dovrebbero essere condivise congiuntamente".